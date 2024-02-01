انت الان تتابع أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى الـ7 مساءً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3- 5) كم، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والمهد، وخيبر، ووادي الفرع).

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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