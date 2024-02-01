"الأرصاد": أمطار خفيفة إلى متوسطة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وانخفاض في درجات الحرارة على هذه المناطق

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محمد بن مسعود - الدمام - تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية) كذلك على أجزاء من مناطق: (مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان)، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما لا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك (علقان- الظهر- جبل اللوز)، كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة (القريات- طريف).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية بسرعة 10- 30 كم/ساعة، تتحول لجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12- 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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