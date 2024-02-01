تراند اليوم : المغرب.. القبض على الفنانة دنيا بطمة لتنفيذ حكم حبسها في قضية "حمزة مون بيبي"

صحيفة الخليج 365: ألقت الشرطة المغربية القبض على الفنانة دنيا بطمة بمدينة الدار البيضاء، عصر أمس الأربعاء.

وذكرت الصحف المغربية، أن القبض على دنيا بطمة جاء من أجل تنفيذ الحكم القضائي القاضي بالحبس النافذ، على خلفية إدانتها نهائيا بالحبس سنة وغرامة قدرها 10000 درهم، في ملف ما عرف بـ"حساب حمزة مون بيبي".

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها برفض الطعن الذي قدمته الفنانة المغربية دنيا بطمة في القضية الشهيرة.

يذكر أن حساب فاضح للمشاهير باسم "حمزة مون بيبي" على سناب شات، استهدف من خلاله فنانات مغربيات، حيث "فضح ممارسات وعلاقات بعضهن المشبوهة برجال خليجيين، كما هاجم عدد من المشاهير المغاربة ورجال القضاء وغيرهم.