وزير الخارجية الأمريكي يلتقي كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، التي تزور واشنطن حاليًا.

وأكد الجانبان التزامهما المشترك بتعزيز آليات تسليم المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين.

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