"الحربي" يتفقد المراكز الميدانية في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

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محمد بن مسعود - الدمام - تَفَقد قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي، قيادة القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة الشرقية، والمراكز الميدانية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية؛ لمتابعة سير العمل ميدانيًّا لتنفيذ المهام المنوطة بالقوات في مناطق الانتشار للمحافظة على البيئة.

ونقل "الحربي" لمنسوبي القوات تحيات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على ما يبذلونه من جهود تسهم في حماية ومراقبة البيئة وتحقيق الالتزام البيئي.

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