شكرا لقرائتكم خبر عن “من غير كيراتين ولا بروتين”.. شعرك هيبقي ناعم زي الحرير بمكونات بسيطة في مطبخك متستنيش واعرفي التفاصيل فورا!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ترغب الكثير من السيدات والفتيات أن تمتلك شعر ناعم مثل الحرير ،وذلك يجعلهم يبحثون دائما عن الطرق التي تجعل شعرهم طويل وناعم. فمن الجدير بالذكر أن هناك العديد من الوصفات التي من الممكن أن يتم اتباعها للحصول على شعر طويل وناعم. و سوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة سهلة وموفرة دون الحاجه الي شراء المنتجات غالية الثمن والمضرة للشعر فقط تابعو معنا خلال السطور التالية:

وصفة طبيعية لجعل الشعر ناعم كالحرير

تعتبر السيدات والفتيات تقوم بالإهتمام بشعرهم لأنه أكثر مايظهر جمالهم. ومن خلال هذه الوصفة السحرية سوف تحصلين علي شعر صحي وطويل وناعم كالحرير. حيث كل ماعليكي هو إحضار :

” ملعقتين كبار من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة من الشامبو ماء”.

ثم إتبعي الخطوات من خلال السطور التالية .

كيفية إستخدام الوصفة للحصول علي شعر ناعم كالحرير

الخطوة الأولى : ضعي الماء على الشعر الى ان يصبح رطب ثم قومي بوضع زيت الزيتون على الشعر مع الشامبو.

الخطوة الثانية : ثم اتركي المزيج على الشعر لمدة حوالي سبع دقائق.

وفي النهاية يتم غسل المزيج بشكل جيد. وبعد ذلك، سوف تحصلين على أفضل النتائج المرضية والمرادة، ولكن لا بد من أن يتم المواظبة على تلك الوصفة، للحصول على أفضل النتائج.

كانت هذه تفاصيل خبر “من غير كيراتين ولا بروتين”.. شعرك هيبقي ناعم زي الحرير بمكونات بسيطة في مطبخك متستنيش واعرفي التفاصيل فورا!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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