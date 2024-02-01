الدوسري يرأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

ترأس وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، الاجتماع الحادي والعشرين لمجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، بمقر الهيئة مساء أمس الأربعاء.

واطلع معاليه وأعضاء المجلس على عرض حول أبرز إنجازات الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، خلال العام الماضي، إضافة إلى خطة سير أعمال الهيئة، والخطة التنفيذية لاستراتيجية الهيئة وأهدافها المستقبلية.

وناقش المجلس مستجدات قطاع الإعلام، وبرامج تمكين القطاع وتطوير المحتوى، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في عمليات التشغيل، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها عدداً من القرارات.