شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة بأمريكا ترد على أنباء تعرض مواطنة للاعتداء في شيكاغو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علقت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، عن الأنباء المتداولة بشأن تعرض مواطنة للاعتداء في إحدى المدارس بمدينة شيكاغو.

وقالت السفارة في تغريدة نشرتها على حسابها بموقع “إكس”: “إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام وعدد من المعرفات على منصة “إكس” بشأن تعرض طالبة في سن إحدى المدارس بمدينة شيكاغو، لاعتداء لفظي وجسدي ذو دوافع عنصرية، وما تمت الإشارة اليه بأن الضحية هي (مواطنة سعودية)”، تفيد أنه بمتابعة الموضوع من قبل السفارة والقنصلية العامة في هيوستن والتواصل مع السلطات الأمريكية المعنية لم تتبين أي معلومات تشير إلى أن الضحية مواطنة سعودية، كما أنه لم يرد إلى السفارة أو القنصلية أي بلاغات عن تعرض أي مواطنة لاعتداء في الحادثة المشار إليها”.

وأضافت السفارة: “ستستمر السفارة والقنصلية العامة بمتابعة الموضوع للتثبت من الحقائق المرتبطة بالحادثة، كما وتؤكد السفارة حرصها على أمن وسلامة المواطنين والمواطنات في الأراضي الأمريكية كافة”.