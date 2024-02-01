تراند اليوم : بعدما كان سعره ريالين شاهد .. تاجر خضار يكشف عن ارتفاع مفاجئ في أسعار البصل في بريدة

صحيفة الخليج 365: تساءل تاجر خضار يدعى أبو محمد الهاشم عن سبب ارتفاع كيس البصل من ريالين إلى 16 ريال.

وقال الهاشم وهو يمسك بيده كيس بصل صغير : هذي بريالين ونص أول والآن بـ 16 ريال، إيش اللي حصل والله ما أدري!.

وتابع: السنة هذي سنة البصل، المشكلة فين أنا مش عارف ياريس، لكن أتمنى الموسم الجاي كل المزارعين الموجودين في الجوف وفي ساجر والوادي يزرعون البصل.

ولفت موثق الفيديو أن المقطع التقط من حراج الخضار ببريدة بمنطقة القصيم، حيث وصل سعر كيس الخضار الكبير إلى 80 ريال.