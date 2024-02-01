تراند اليوم : شاهد.. نائب أمير مكة يقلب "البشت" بعد الانتهاء من صلاة الاستسقاء

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول لحظة قلب نائب أمير مكة الأمير سعود بن مشعل "البشت" ، عقب صلاة الاستسقاء بحضور جموع من المصلين اليوم الخميس.

وأظهر الفيديو نائب أمير مكة، وعدد من المصلين يقلبون البشت بعد الانتهاء من الصلاة. وذلك اقتداء بالنبي محمد، حيث يستحب للإمام والمأموم تحويل الرداء في الاستسقاء.

وأدى المصلون في جميع مناطق المملكة اليوم صلاة الاستسقاء اتباعا لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عند الجدب وتأخر نزول المطر أملا في طلب المزيد من الجواد الكريم أن ينعم بفضله وإحسانه بالغيث على أرجاء البلاد.