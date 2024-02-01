المالية والمركز الوطني لإدارة الديْن يطلقان أول منتج ادخاري مخصص للأفراد

تعتزم وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الديْن إطلاق أول منتج ادخاري مخصص للأفراد ومدعوم من الحكومة السعودية. المنتج الجديد يسمى “صح”، وهو عبارة عن صكوك حكومية محلية مقومة بالريال السعودي.

ويهدف المنتج إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد، وزيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية.

والمنتج يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويوفر عوائد مجزية.

وسيتم طرح المنتج عبر القنوات الرقمية لعدد من المؤسسات المالية.

ومن المقرر أن تبدأ فترة الاشتراك في أول إصدار من منتج “صح” في شهر فبراير 2024م، حيث سيطرح في اليوم الرابع من الشهر وحتى اليوم السادس منه.

وللاطلاع على تفاصيل المنتج، والتقويم الزمني لإصداراته الرجاء زيارة الرابط التالي: هنـــــا

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