شكرا لمتابعة خبر عن نائب أمير مكة يقلب رداءه بعد الانتهاء من صلاة الاستسقاء .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقدم نائب أمير مكة الأمير سعود بن مشعل، على قلب رداءه بعد الانتهاء من صلاة الاستسقاء؛ تأسيا بسنة المصطفى عند تأخر نزول المطر.

وأدى المصلون في جميع مناطق المملكة، اليوم الخميس، صلاة الاستسقاء اتباعا لسنة المصطفى، عليه أفضل الصلاة والسلام، عند الجدب وتأخر نزول المطر أملا في طلب المزيد من الجواد الكريم أن ينعم بفضله وإحسانه بالغيث على أرجاء البلاد.

وشهدت مكة المكرمة، تأدية المصلون صلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام يتقدمهم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، وأمّ المصلين إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس.