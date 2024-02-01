شكرا لمتابعة خبر عن سوق واقف فارغ من الزوار بعد خروج الأخضر من بطولة آسيا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع مرئي وثق فيه شخصان خلو سوق «واقف» من الزوار، بعد أن كان مزدحم عن بكرة أبيه.

وجاء شخصان خلال المقطع وهما يؤكدان أن السبب وراء خلو المكان بهذا الشكل، هو خروج المنتخب السعودي من بطولة كأس آسيا.

وأكدا أن الجماهير السعودية تجعل لكل بطولة روح خاصة في المكان، وأكملا مازحين أنه يجب إغلاق الأبواب على الجماهير ومنعهم من الخروج.

ورحل المنتخب السعودي عن بطولة كأس آسيا بعد خسارته أمام المنتخب الكوري، بركلات الترجيح.