محافظ شرورة يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 فبراير 2024, 12:25 مساءً

أدّى محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، مع مديري الإدارات الحكومية والأهالي، اليوم الخميس، صلاة الاستسقاء في المحافظة. وأمَّ المصلين في جامع خادم الحرمين الشريفين الشيخُ الدكتور طالب أحمد الهمامي، الذي حمد الله -عز وجل- وأثنى على نعمه التي لا تُعدّ ولا تُحصى، داعيًا الجميع لأن يكثروا التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والإكثار من نوافل الطاعات. وحذّر "الهمامي"، من التمادي في الذنوب والمعاصي والظلم، مبيّنًا أثرها السلبي على الفرد والمجتمع، وأنها تفوت الرزق؛ بينما تركها يجلب الرزق. كما دعا الشيخ الدكتور طالب أحمد الهمامي، في ختام خطبته، أن يغيث الله البلاد والعباد، ويسقي الزرع والحرث وينزل المطر، رحمة بعباده، إنه سميع مجيب.

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