تراند اليوم : "جافة وطويلة ومتعبة".. "الحصيني" يكشف تفاصيل موجة برد ورياح قادمة ويحدد مدتها

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة.

موجة برد وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس: "إنه بحسب النماذج العددية للطقس متوقع موجة برد شبه قوية أصلها قطبي تستمر من خمسة أيام إلى أسبوع من نهاية هذا الأسبوع على معظم مناطق المملكة والخليج".

انخفاض الحرارة

وتابع: " هناك انخفاض ملموس في درجات الحرارة؛ حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى من واحد تحت الصفر إلى أربع درجات مئوية، والعظمى من 10 إلى 17 درجة مئوية، والوسطى والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية تتراوح الحرارة الصغرى من اثنين فوق الصفر إلى 8 درجات مئوية والعظمى تتراوح بين 12 إلى 18، مشيراً إلى أن هذا "يعني البرد في الليل وفي النهار في بعض الأيام على ما سبق، والشرقية وشرق الغربية تتراوح الصغرى من 4 إلى 12، والكبرى تتراوح بين 14 و22 درجة مئوية، وسواحل البحر الأحمر الوسطى والشمالية تتراوح الصغرى بين 10 و20، والعظمى تتراوح بين 21 و30".

الموجة جافة وطويلة

وأردف: "رياح من متوسطة إلى شبه قوية على معظم المناطق في بعض الأيام، وسواحل البحر الأحمر الجنوبية التأثير ضعيف".

وأضاف : "الموجة جافة وطويلة، ومعلوم أن الهواء البارد والجاف متعب للإنسان والحيوان والنبات، انتبهوا منه البسوا ولبسوا عيالكم".

واختتم قائلا: "متوقع أن يكون لهذه الموجة جانب إيجابي من ناحية تحسن فرصة الأمطار على بلادنا -إن شاء الله- ومتفائلون خيراً على بلد الخير المملكة العربية السعودية والخليج، والله أعلم".