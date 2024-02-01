تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تطبيق خدمة “التأمين على عقود العمالة المنزلية” اعتبارًا من اليوم. تهدف هذه الخدمة إلى حماية حقوق كل من صاحب العمل والعامل المنزلي، وذلك من خلال تقديم تعويضات في حالات محددة خلال أول سنتين من تاريخ بدء عمل العامل المنزلي. شروط الخدمة: تُطبق الخدمة على العمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل.

تُقدم الخدمة ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام.

بعد مضي سنتين، تصبح الخدمة اختيارية لصاحب العمل. إجراءات إصدار الوثيقة التأمينية: اختيار السيرة الذاتية للعامل من خلال منصة مساند. تحويل صاحب العمل إلى بوابة نجم لاختيار شركة التأمين المناسبة. العودة لمنصة مساند وإكمال عملية التعاقد والدفع. يقوم مكتب الاستقدام بسداد مبلغ التأمين لشركة التأمين خلال 15 يومًا كحد أقصى من سداد صاحب العمل لمبلغ الاستقدام. تقوم شركة التأمين بإصدار وثيقة التأمين. يتم تفعيل الوثيقة التأمينية بشكل آلي فور وصول العاملة المنزلية للمملكة العربية السعودية. مميزات الخدمة: تعويض صاحب العمل والعامل المنزلي في مجموعة من الحالات، مثل: تغيب أو هروب أو وفاة العامل. عجز العامل عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة. إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل.

تعويض العامل في حال: العجز الكلي أو الجزئي الدائم الناتج عن حادث. عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية.



كانت هذه تفاصيل خبر في أول يوم سريان للخدمة.. تعرف على شروط التأمين على عقود العمالة المنزلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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