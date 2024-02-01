هل تحقّقها سكاكا؟ "فنون الطهي" تُنظّم لقاءً مفتوحًا حول "التسجيل في شبكة ديليس"

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01 فبراير 2024, 1:40 مساءً
تُنظّم هيئةُ فنون الطهي لقاءً افتراضيًّا مفتوحًا يوم الأحد المقبل، بعنوان "التسجيل في شبكة ديليس"، بحضور مجموعة من المهتمين والمتخصصين في قطاع الطهي؛ لتسليط الضوء على أهمية التسجيل في هذه الشبكة العالمية المختصّة بقطاع فنون الطهي، والاستئناس بالأفكار التطويرية للعمل على إعداد ملف دولي لتسجيل مدينة سكاكا في هذه الشبكة أول مدينة عربية.
ويُناقش اللقاءُ، الذي سيُقام عند الساعة السابعة مساءً، مجموعةً من المحاور؛ أبرزها: التعريف بشبكة ديليس، وأهدافها، وعرض أمثلة على المدن المسجلة فيها، التي تضمّ أكثر من 25 وجهة طهي متميزة تجمع بين المدن التي تشتهر بتراثها وتقاليدها الغذائية في مجال الطهي؛ لتعزيز التبادل المعرفي، وتبادل الخبرات، وتسهيل الشراكات، والمشاريع التعاونية بين المدن الأعضاء، وتعزيز التنمية المستدامة من خلال استخدام فنون الطهي، بالإضافة إلى استعراض القيمة الثقافية الاستثنائية لمدينة سكاكا، التي تؤهّلها للانضمام إلى الشبكة، والفائدة المرجوّة من انضمام سكاكا إلى هذه الشبكة العالمية.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي تنظّمها هيئة فنون الطهي بصفتها قناة اتصالية مفتوحة مع مجتمع فنون الطهي بالمملكة؛ لرفع مستوى الوعي بتراث الطهي المحلي، وتعميق الارتباط بالأطباق السعودية، وتوفير فرصة اقتصادية تعزّز من حضور المملكة بوصفها وجهةً أولى للمذاقات الفريدة في الشرق الأوسط.
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