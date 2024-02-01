"الجبير" يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي بالمملكة ويبحثان تعزيز التعاون

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة كريستوف فارنو.

وشهد الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية.

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