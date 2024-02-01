انت الان تتابع استمرار مجلس إدارة جمعية "إرادة التوحد" لدورة ثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

وافق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، اليوم الخميس، على استمرار مجلس إدارة جمعية "إرادة التوحد" للدورة الثانية، بعد تصويت الجمعية العمومية بالإجماع.

وجاء تشكيل المجلس على النحو التالي: غالية السويدي رئيسًا لمجلس الإدارة، وزهراء الألمعي نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى عضوية: محمد الخيواني، وإبراهيم حاضر، وإيمان آل دويس.

ويأتي هذا الترشيح لما قدم المجلس من جهود مميزة في دورته الأولى، ووضع لبنة الأساس، وبناء الاستراتيجيات والخطط والبرامج التي جعلت منها صرحًا يُشار له بالبنان، ودعمًا لاستمرار هذه الجهود والبرامج بخطى ثابتة.

ومن جهته ثمّن رئيسُ مجلس الإدارة غالية السويدي، هذه الثقةَ من الأعضاء، سائلًا المولى عز وجل التوفيقَ والسداد للمجلس في دورته القادمة في تقديم ما من شأنه العودة بالنفع لذوي اضطراب طيف التوحد، بنجران.