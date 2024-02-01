استمرار مجلس إدارة جمعية "إرادة التوحد" لدورة ثانية

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01 فبراير 2024, 2:29 مساءً
وافق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، اليوم الخميس، على استمرار مجلس إدارة جمعية "إرادة التوحد" للدورة الثانية، بعد تصويت الجمعية العمومية بالإجماع.
وجاء تشكيل المجلس على النحو التالي: غالية السويدي رئيسًا لمجلس الإدارة، وزهراء الألمعي نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى عضوية: محمد الخيواني، وإبراهيم حاضر، وإيمان آل دويس.
ويأتي هذا الترشيح لما قدم المجلس من جهود مميزة في دورته الأولى، ووضع لبنة الأساس، وبناء الاستراتيجيات والخطط والبرامج التي جعلت منها صرحًا يُشار له بالبنان، ودعمًا لاستمرار هذه الجهود والبرامج بخطى ثابتة.
ومن جهته ثمّن رئيسُ مجلس الإدارة غالية السويدي، هذه الثقةَ من الأعضاء، سائلًا المولى عز وجل التوفيقَ والسداد للمجلس في دورته القادمة في تقديم ما من شأنه العودة بالنفع لذوي اضطراب طيف التوحد، بنجران.
وأشاد "السويدي" بالدعم الذي تتلقّاه جمعيات ذوي الإعاقة من الحكومة الرشيدة، وجهود المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
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