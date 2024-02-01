شكرا لمتابعة خبر عن الرقابة: استعادة أراض مملوكة للدولة بمليارات الريالات..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صرح متحدث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد الحسين، بأن “نزاهة” استطاعت استعادة أراض مملوكة للدولة بمساحات تزيد عن 400 مليون متر مربع تقدر قيمتها بمليارات الريالات خلال الـ 3 سنوات الماضية

وكانت الهيئة باشرت في وقت سابق عدداً من القضايا الجنائية، موضحة أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وتستمر الهيئة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة.