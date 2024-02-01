شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة "ربانية" سعودية عشرينة تروي تجربتها: اشرب مغلى البقدونس صباحاً لخمسة أيام متتالية .. وشاهد المعجزات في جسدك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشرب مغلى البقدونس صباحاً لخمسة أيام متتالية .. وشاهد المعجزات في جسدك

مغلي البقدونس من المشروبات التي لها فوائد رائعة على جسم الإنسان والغنية بالفيتامينات والمعادن علاوة على أنه من المشروبات الآمنة جدا والطبيعية التي لا يمكن أن تتسبب لك في مشكلات صحية ، وليس هذا فقط فهذا المشروب يمكن أن يتم خلطه مع مشروبات أخرى كي تتضاعف فوائده ، وبالنسبة لطريقة تحضير مغلي البقدونس فهي عبارة عن ستة ملاعق بقدونس مفروم ، وثلاثة ملاعق عصير ليمون ، وعود واحد كرفس ، ويمكنك إضافة الزنجبيل المطحون أيضاً بمقدار ربع ملعقة صغيرة ، وأخيراً كوبين من الماء .

وأما عن طريقة عمل المشروب فهي بوضع كوب ماء وعليه الكرفس ونضعهم على النار ليصل الماء لدرجة الغليان ، وأثناء حدوث الغليان نقوم بإضافة الزنجبيل والكرفس والبقدونس ..

وهكذا يكون المشروب جاهز للتصفية والشرب ويمكنك تنال هذا المشرب يومياً وتجعله عادة وفي هذا الوقت سيحميك المشروب من مرض السرطان وأيضا سيكون رائع في علاج البشرة وترطيبها من الداخل ، وهو رائع لتقوية العظام فهو غني بالكالسيوم ، كما أنه رائع لحماية القلب من الأمراض ويمكنه أن يعمل كداعم للمناعة في الجسم كما أنه رائع لعلاج مشكلات الدورة الشهورية للنساء ويمكنه أن يدعم صحة الأسنان لأنه غني بالكالسيوم أما لو كنت من الأشخاص الذين يعانون من الصداع طيلة الوقت فها المشروب سيخفف حدة الصداع ويقلله بشكل قوي جدا ، وأخيراً فالمداومة على هذا النوع من المشروبات يعزز الفوائد فوق التصور .