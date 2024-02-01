"إغاثي الملك سلمان" يضخّ في حجة "876.00" لتر مياه صالحة للشرب من 3 حتى 9 يناير

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 فبراير 2024, 3:00 مساءً

واصل مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذَ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة. وشهدت الفترةُ من 3 حتى 9 يناير 2024م في محافظة حجة، ضخَّ "876.00" لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخّ "8.164.000" لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ "67" نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء "27" حملة للرش اليرقي. وفي محافظة صعدة تمّ ضخّ "70.000" لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخّ "70.000" لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها "30.100" فرد.

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