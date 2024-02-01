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تراند اليوم : الموافقة على خطط أميركية لضربات جوية تستمر أياما في العراق وسوريا ضد أهداف عدة بينها شخصيات ومنشآت إيرانية

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صحيفة الخليج 365: أعلن مسؤولون أميركيون أنه جرت الموافقة على خطط واشنطن، بشأن الرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة أمريكية على حدود الأردن، وكذلك الهجمات التي تستهدف قواتها في الشرق الأوسط.

وأوضحت المصادر أنه جرت الموافقة على خطط واشنطن لشن هجمات على مدى عدة أيام في العراق وسوريا على العديد من الأهداف، منها عسكريون إيرانيون ومنشآت إيرانية، وفق ما نقلته شبكة CBS News الأميركية اليوم الخميس.

والجدير بالذكر أسفر الهجوم الأخير على قاعدة أمريكية على حدود الأردن عن مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة ما لا يقل عن 40 جنديا.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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