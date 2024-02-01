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تراند اليوم : شاهد.. زحام شديد على كورنيش الخبر لمشاهدة الصداقة النادرة بين «القط والبطة»

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إقبال عدد كبير من الأشخاص على إحدى البحيرات بكورنيش الخبر.

وتجمع المئات من الأشخاص على ضفاف البحيرة، لمشاهدة القط والبطة اللذان نالا شهرة واسعة خلال الأيام الماضية، بعد انتشار مقاطع فيديو لهما.

ودخل الأطفال إلى البحيرة بعد تجاوز السور الحديدي، لمشاهدة القط والبطة عن قرب، بينما رفع العشرات هواتفهم لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو.

الجدير بالذكر أنه تم تداول عدة مقاطع فيديو خلال الأيام الماضية، أظهرت قيام قط بمرافقة بطة على البحيرة، وظهرا وهما يلعبان مع بعضهما ويتجولان معا في كل مكان.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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