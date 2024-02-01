تراند اليوم : شاهد.. "الخليج 365" تواصل تغطية البحث عن المفقود "حميد الظاهري" بعد خروجه في رحلة صيد في بحر مستورة

صحيفة الخليج 365:حصلت صحيفة "الخليج 365" على مقاطع فيديو جديدة توثق استمرار البحث عن مفقود بحر مستورة المواطن الستيني " حميد الظاهري" الذي اختفى قبل 13 يوما أثناء رحلة صيد داخل البحر.

وأظهرت الفيديوهات الفرق التطوعية وفرق الإنقاذ والغواصين يواصلون البحث عن المفقود في أعماق البحر.

وقالت مصادر ل "الخليج 365" أنه تم العثور على قارب المفقود وبداخله جهاز إنارة والجوال وكوب شاي وحليب.

جدير بالذكر أن الظاهري يهوى صيد السمك منذ القدم وعادة ما يدخل في البحر حتى عمق 15 كيلو حتى يمارس هوايته المفضلة بصيد السمك بسنارته، لكن هذه المرة فقد ولم يتم العثور عليه حتى الآن.