"أمانة جدة": إغلاق جزئي مؤقت لطريق المدينة المنورة.. غداً

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت أمانة جدة اليوم، بالتعاون مع مرور جدة، إغلاق طريق المدينة المنورة غداً الجمعة، الجزء الواقع ما بين شارع صاري وشارع قريش، وعمل تحويلات مرورية مؤقتة، وذلك لتنفيذ إزالة جسر المشاة، ابتداءً من الساعة 2 صباحاً حتى 11 صباحاً.

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