"المعجب" يتفقد النيابة العامة بالمنطقة الشرقية والخبر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 فبراير 2024, 6:29 مساءً

تفقد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، النيابة العامة بالمنطقة الشرقية، والنيابة العامة بمحافظة الخبر، والتقى أعضاء ومنسوبي النيابة العامة. واطّلع النائب العام على تقارير عمل النيابات ومؤشرات إنجازاها، وجهودها المستمرة في التعاون المشترك بينها وبين الجهات العدلية والأمنية الأخرى على حماية المجتمع وإنهاء القضايا وفق النظام، وعملها المؤسسي في مباشرة إجراءاتها القضائية في هذا الشأن. وأكد ضرورة مواصلة العمل القضائي الدؤوب في معالجة القضايا، والاستمرار بالجولات الرقابية والتفتيشية اليومية على السجون ودور التوقيف للتحقق من تمتع الموقوفين والسجناء من حقوقهم النظامية والضمانات المقررة لهم. كما التقى "المعجب" عددًا من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم وطلباتهم الجزائية، ووجّه باتخاذ اللازم بشأنها وفق النظام، مؤكدًا ضرورة إنفاذ توجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - بتكثيف الجهود لتحقيق العدالة الناجزة، والعمل المشترك بين الجهات ذات العلاقة لتعزيز الجودة الشاملة للإجراءات العدلية الجزائية كافة بما يحقق رؤية المملكة.

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