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تراند اليوم : بالفيديو.. "محام" يروي قصة شخص استولى على نصيب والدته وأشقائه من ميراث والدهم.. ويكشف ماذا حدث له

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صحيفة الخليج 365: روى المحامي محمد الغامدي، قصة شخص استولى على نصيب أشقائه ووالدته من ميراث والدهم، وكانت نهايته صادمة.

وقال خلال لقاء له مع برنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية : إن" شخص استولى على عقارات والده بعد وفاته، واتصلنا عليه لحل المشكلة وديا، ولكنه رفض الصلح".

وتابع:" حكم ضده بتقسيم التركة إجبارا وتم إحالته إلى النيابة العامة بتهمة الاستيلاء على التركة وصدر ضده حكم بالسجن".

وأضاف:" بات هذا الرجل على الحديدة"، مشيرا إلى أن نصيبه من الميراث لم يكفي أتعاب المحامي الذي وكله للترافع عنه.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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