تراند اليوم : بالفيديو.. "محام" يروي قصة شخص استولى على نصيب والدته وأشقائه من ميراث والدهم.. ويكشف ماذا حدث له

صحيفة الخليج 365: روى المحامي محمد الغامدي، قصة شخص استولى على نصيب أشقائه ووالدته من ميراث والدهم، وكانت نهايته صادمة.

وقال خلال لقاء له مع برنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية : إن" شخص استولى على عقارات والده بعد وفاته، واتصلنا عليه لحل المشكلة وديا، ولكنه رفض الصلح".

وتابع:" حكم ضده بتقسيم التركة إجبارا وتم إحالته إلى النيابة العامة بتهمة الاستيلاء على التركة وصدر ضده حكم بالسجن".

وأضاف:" بات هذا الرجل على الحديدة"، مشيرا إلى أن نصيبه من الميراث لم يكفي أتعاب المحامي الذي وكله للترافع عنه.