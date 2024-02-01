شكرا لمتابعة خبر عن لواء الهيجاء وفخر يحققان المركز الأول في فروسية الحجرة بنسختها الرابعة.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - برعاية سمو أمير منطقة ⁧‫الباحة‬⁩ وضمن فعاليات مهرجان شتاء الباحة بقطاع تهامة وبحضور محافظ الحجرة الأستاذ ربيع عبدالرحمن هاشم ورئيس الغرفة التجارية بالمخواة الأستاذ أحمد سعيد الخرش وعدد من مديري الجهات الحكومية وشيوخ القبائل وحضور جماهيري كبير ، بدأت فعاليات سباق الفروسية بمحافظة الحجرة بنسخته الرابعة والذي نظمه مربط دار الصافنات للخيول العربية بحفل ثقافي بُدء بذكر من القرآن الكريم تلاه نبذة تعريفية عن هذه الفعالية العريقة .

بعدها انطلق السباق بمشاركة 17 جوادًا مقسمة على شوطين وعلى مضمار بمسافة 1400 متر ، الشوط الأول كان للخيول العربية الأصيلة الواهو وحقق المركز الأول الخيل لواء الهيجاء للمالك عبدالله الحلافي والخيال عدي عبدالله وحصل على كأس المركز الأول ومبلغ 5000 ريال ، وحصل على المركز الثاني الخيل ريشان الغاضريات للمالك عبدالله منيش والخيال سعد منيش وحصل على كأس المركز الثاني ومبلغ مالي 2000 ريال ، وحصل الخيل سامي البشري للمالك والخيال عمر محمد الناشري على المركز الثالث وحصل على كأس المركز الثالث ومبلغ 1500 ريال ، وحصل على المركز الرابع الخيل مهاب كنده للمالك مربط جواد الأصالة والخيال عبدالرحمن مشهور وحصل على كأس المركز الرابع ومبلغ 500 ريال.

وبعدها بدأ الشوط الثاني لخيول الشعبي وفاز بالمركز الأول الخيل فخر للمالك مربط جود الأصالة والخيال عبدالرحمن مشهور وحصل على كأس المركز الأول ومبلغ 5000 ريال ، والمركز الثاني الخيل وقاد للمالك والخيال محمد الناشري وحصل على كأس المركز الثاني ومبلغ 2000 ريال والمركز الثالث الخيل ميار والمالك مربط دار الصافنات والخيال موسى حكمي وحصل على كأس المركز الثالث ومبلغ مالي 1500 ريال، وحصل على المركز الرابع الخيل أدهم نجد للمالك أصيل الحسني والخيال ياسين الغديقي وحصل على كأس المركز الرابع ومبلغ 500 ريال .

تخلل الفعالية تكريم الجهات الداعمة والمشاركة وهدايا قيمة للحضور.

كما قدم فرسان أجاويد البيرق عروضاً مميزة بالخيول نالت استحسان الجميع .