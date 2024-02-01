تراند اليوم : أول تعليق من نتنياهو على العقوبات الأمريكية ضد 4 إسرائيليين

صحيفة الخليج 365 - وكالات: أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، بيانا ردا على العقوبات الأمريكية المفروضة على 4 إسرائيليين بسبب "أعمال عنف في الضفة الغربية".

وقال البيان إن "إسرائيل تعمل ضد جميع منتهكي القانون في كل مكان، لذا لا مجال لاتخاذ إجراءات استثنائية في هذا الصدد"، مضيفا أن "الأغلبية المطلقة من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية مواطنون ملتزمون بالقانون".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، الخميس، عن أول حزمة من العقوبات بموجب أمر تنفيذي جديد يستهدف مرتكبي "أعمال العنف" في الضفة الغربية.