تراند اليوم : لن تصدق كم عمره …. شاهد: رجل إندونيسي يحتفل بعيد ميلاده مع أسرته ويثير الدهشة

صحيفة الخليج 365: انتشر فيديو على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، يُظهر احتفال رجل بعيد ميلاده وسط دهشة كبيرة من الحضور بعد معرفة عمره.

حيث ظهر في الفيديو رجل إندونيسي بملامح شابه وبشعر اسود بدون شيب يحتفل مع زوجته وأولاده بعيد ميلاده السادس والستون وسط ذهول وعدم تصديق الناس له بسبب مظهره الشاب جدًا، بل إنهم طلبوا منه كتابة عمره على الهاتف ظنًا منهم بأنهم أساءوا الفهم وذلك بسبب مظهره الذي لا يتناسب تمامًا مع سنه.

واختلفت ردود الناس في التعليقات فمنهم من صرح بإستحالة أن يكون في هذا العمر وأنه لابد وجود سوء فهم، ومنهم من طلب طريقة شبابه رغم وصوله لهذا العمر ومنهم من أثنى على مظهره الشاب بدون سبب ولا تجاعيد.