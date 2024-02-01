تراند اليوم : لأول مرة .. أمريكا تعلن حزمة من العقوبات ضد 4 إسرائيليين وتكشف السبب

صحيفة الخليج 365 - وكالات: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، عن أول حزمة من العقوبات بموجب أمر تنفيذي جديد يستهدف مرتكبي "أعمال العنف" في الضفة الغربية.
وتستهدف العقوبات الجديدة 4 مواطنين إسرائيليين حيث تمنعهم من القدوم إلى الولايات المتحدة.
ديفيد تشاسداي
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، فإن ديفيد تشاسداي "بدأ وقاد أعمال شغب، شملت إضرام النار في مركبات ومباني، والاعتداء على مدنيين فلسطينيين، وإلحاق أضرار بالممتلكات في حواره، مما أدى إلى مقتل مدني فلسطيني".
عينان تنجيل
شالوم زيخرمان
ينون ليفي
وأيضا، ينون ليفي الذي "قاد مجموعة من المستوطنين الذين شاركوا في أعمال خلقت جوا من الخوف في الضفة الغربية، وكان يقود بشكل منتظم مجموعات من المستوطنين من موقع مزرعة ميتريم الاستيطانية التي اعتدت على المدنيين الفلسطينيين والبدو، وهددتهم بمزيد من العنف إذا لم يغادروا منازلهم، وحرقت حقولهم، ودمرت ممتلكاتهم"، كما "هاجم ليفي وغيره من المستوطنين من مزرعة ميتريم بشكل متكرر مجتمعات متعددة داخل الضفة الغربية".