تراند اليوم : شاهد.. أول تعليق لسائح فرنسي وزوجته لحظة وصولهما إلى تبوك عبر الدراجة الهوائية بعد مرورهما بـ 9 دول

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو عرضته قناة العربية، لحظة وصول سائح فرنسي وزوجته إلى تبوك عبر الدراجة الهوائية بعد مرورهما بـ 9 دول.

وقال السائح يلو :"نحن نأتي من فرنسا، ونريد اكتشاف ثقافة مختلفة والالتقاء بالناس، ولذلك قررنا القيام برحلة مدتها عام واحد، وعلى طول الرحلة نزور العديد من البلدان المختلفة، ونلتقي العديد من الأشخاص المختلفين، ونتعلم الكثير من الأشخاص الذين نلتقي بهم". مشيرا إلى أنه يعمل أخصائي علاج طبيعي.

وأضافت السائحة أريانا:"الآن نذهب إلى تبوك بالطريق الجبلي وبعد ذلك سنذهب إلى المدينة المنورة وربما الرياض، سوف نرى ذلك، لأنها بلد كبير، وبالدرجات الهوائية نتحرك ببطء".

وأضافت :"عبرنا 9 بلدان لنأتي إلى السعودية، ومن الجميل أن نكون هنا في الشتاء، الجو مشمس جدا وهذا شيء عظيم، والناس جميلون جدا، الحب والسلام الأفضل".

وتابعت:" عملي في فرنسا هو عبارة عن رسوم متحركة في الطبيعة، لذلك أذهب إلى العمل في الطبيعة مع الناس".