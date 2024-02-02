تراند اليوم : بالفيديو.. "محام" يكشف كيفية معرفة الورثة للقيمة الحقيقية لتركة المتوفي قبل توزيعها

صحيفة الخليج 365:أوضح المحامي محمد الغامدي، كيفية معرفة الورثة للقيمة الحقيقية لتركة المتوفي (المورث) قبل توزيعها.

وقال خلال لقاء له مع برنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية: " يوجد في المملكة أتمتة إلكترونية لجميع الجهات الحكومية، والآن بمجرد وفاة الوالد يتقدم الورثة إلى هيئة سوق المال، لحصر التركة وفق اشتراطات معينة، ويستلمون من هيئة سوق المال المحافظ الاستثمارية وحجم الأسهم والمبالغ الموجودة فيها" ٠

وأضاف:" يتقدمون أيضا إلى البنك المركزي ويستلمون حسابات المورث، وكم عدد المبالغ الموجودة فيها، وكذلك التوجه إلى المرور ومعرفة السيارات والمعدات الثقيلة وما نحوها "، لافتا إلى أن الصكوك العقارية أيضا أصبحت محدثة بنظام إلكتروني بمجرد إدخال الهوية أو رقم الصك تظهر البيانات كاملة".

وأشار إلى أن الجهات الحكومية تقدم الخدمات لمن يريد، وبعضها يتم إلكترونيا بمجرد رفع الطلب يتم الرد عليه.