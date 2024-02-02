تراند اليوم : "تخنق الورم حتى الموت".. ابتكار تركيبة علاج تقضي على السرطان خلال أيام !

صحيفة الخليج 365: ابتكر باحثون من جامعة إيهوا النسائية في سيئول بكوريا الجنوبية دواء جديدا واعدا لمكافحة السرطان عن طريق التلاعب بمستويات الكالسيوم في الخلايا، وهو ما يفترض أنه المفتاح لصيغة "مضادة للورم". حسب "نيويورك بوست".

وقال العلماء إن الدواء يتسبب في تراكم الكالسيوم وخنق الورم حتى الموت،من خلال ما يسمونه "عاصفة الكالسيوم". حسبما كشفت النتائج التي نشرت في مجلة Angewandte Chemie.

وأضافوا، قد أثبتت التركيبة القابلة للحقن فعاليتها في التجارب المعملية التي أجريت على الخلايا السرطانية البشرية في طبق بتري (طبق المختبر). وأعقب ذلك اختبارات على الفئران التي أصيبت بالأورام أظهرت أن الدواء تراكم في الأورام عن طريق حبات السيليكا المعدلة خصيصا والتي لم تسبب أي ضرر للقوارض، وعند التعرض لضوء الأشعة تحت الحمراء، بدأ الدواء في العمل، وخلّص الفئران من الأورام بعد بضعة أيام.

وأشار العلماء إلى أن هذه التركيبة الدوائية يمكن استخدامها لمزيد من الأبحاث الطبية الحيوية.