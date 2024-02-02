تراند اليوم : شاهد.. امرأة تحتفل بارتداء طفلتها الحجاب لأول مرة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو احتفال أم بارتداء طفلتها الحجاب لأول مرة.
وأظهر الفيديو المتداول تنظيم الأم احتفالية بارتداء ابنتها الحجاب، وقامت بتزيين المنزل وإحضار الحلويات.
وأبان الفيديو الأم وهي تلبس ابنتها الحجاب وتضع تاج فوق رأسها.
صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو احتفال أم بارتداء طفلتها الحجاب لأول مرة.
وأظهر الفيديو المتداول تنظيم الأم احتفالية بارتداء ابنتها الحجاب، وقامت بتزيين المنزل وإحضار الحلويات.
وأبان الفيديو الأم وهي تلبس ابنتها الحجاب وتضع تاج فوق رأسها.
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