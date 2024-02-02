تراند اليوم : بالفيديو.. المعلمة "غادة الشهري" تكشف عن تصرفات بعض الطالبات.. وتعلق: فتشوا شنطهن قبل ما يجون للمدرسة

صحيفة الخليج 365: وجهت المعلمة غادة الشهري نصيحة لأولياء الأمور، لمتابعة تصرفات بناتهن ومعرفة ما يوجد داخل حقائبهن قبل ذهابهن إلى المدرسة.

وقالت خلال مقطع فيديو:"بعض أولياء الأمور ما يعرفون شيء عن بناتهم في المدرسة، جايبين فيب، وجوالات ومصورين بعضهن، انتبهوا على بناتكن".

وتابعت:" إحدى الأمهات تطلب نعاقب ابنتها وتقول خلوا الجوال عندكم". وأردفت:" ما يصير، وكيف طلعت من البيت بهذه الأشياء، وينكم عن البنات، ما ينفع أحد ثاني يكتشف هذا الشيء، أنتم مفروض تكتشفوه".

وأضافت:" خلوكم ورا البنات، وشوفوا شو في داخل حقائبهن، هذه مسؤولياتكم، هي طالعة من عندكم بهذه الأشياء".