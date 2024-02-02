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تراند اليوم : بالفيديو.. المعلمة "غادة الشهري" تكشف عن تصرفات بعض الطالبات.. وتعلق: فتشوا شنطهن قبل ما يجون للمدرسة

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صحيفة الخليج 365: وجهت المعلمة غادة الشهري نصيحة لأولياء الأمور، لمتابعة تصرفات بناتهن ومعرفة ما يوجد داخل حقائبهن قبل ذهابهن إلى المدرسة.

وقالت خلال مقطع فيديو:"بعض أولياء الأمور ما يعرفون شيء عن بناتهم في المدرسة، جايبين فيب، وجوالات ومصورين بعضهن، انتبهوا على بناتكن".

وتابعت:" إحدى الأمهات تطلب نعاقب ابنتها وتقول خلوا الجوال عندكم". وأردفت:" ما يصير، وكيف طلعت من البيت بهذه الأشياء، وينكم عن البنات، ما ينفع أحد ثاني يكتشف هذا الشيء، أنتم مفروض تكتشفوه".

وأضافت:" خلوكم ورا البنات، وشوفوا شو في داخل حقائبهن، هذه مسؤولياتكم، هي طالعة من عندكم بهذه الأشياء".
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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