اخبار السعوديه

تراند اليوم : شاهد: الحكم الرابع "هبة العويضي‬⁩ " في مواجهة ⁧‫النصر‬⁩ وإنتر ميامي ضمن منافسات كأس⁧‫ موسم الرياض‬⁩ ‏

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: وثقت لقطات من مشاركة الحكمة "هبة العويضي" في مباراة الأمس بين النصر ونادي إنتر ميامي والتي انتهت بخسارة فادحة للنادي الأمريكي بسداسية دون مقابل.

ووثق الصحفي "وائل الحكمي" صورتين لـ "هبة العويضي" كحكم رابع في المباراة وهي تقف بتركيز شديد وتراقب أثناء المباراة.

ولم يكن هذا الظهور الوحيد للعويضي فهذا تواجدها الثاني في موسم الرياض والذي يعتبر دعم حقيقي للمرأة في الألعاب .

ولفتت "هبة العويضي" الأنظار اليها بسبب أهمية المباراة وتعتبر هذه أولى خطواتها للعالمية وكأنها تثبت دور المرأة السعودية المتميز في .

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا