شكرا لمتابعة خبر عن مالك مجموعة سدك الطبية يُعلن عن مبادرة لعلاج الإعلامية ريهام سعيد..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في لافتة إنسانية طيبة ، أعلن مالك مجموعة سدك الطبية للجراحات التجميلية والجلدية حسين القحطاني ، عن مبادرة لعلاج الإعلامية المصرية ريهام سعيد ، بإشراف نخبة من الأطباء السعوديين والعالميين .

وقال القحطاني خلال لقائه التليفزيوني على قناة «روتانا خليجية» : ” أن الدافع وراء هذه المبادرة هو الدافع الإنساني والديني ، ويعتبر هذا العمل واجبًا اتحمله نظرًا لتوافر الإمكانيات اللازمة في المستشفى ” .

وأضاف أن المستشفى الخاص به متمكنة في تعديل بعض الأخطاء الطبيبة وليس كلها ، وذلك تحت إشراف أمهر الاستشاريين والخبراء في المجال التجميلي .

كما أوضح فريقه الطبي لم يفحص الحالة بعد ، ولكنهم استندوا إلى مقاطع الفيديو المنتشرة على المنصات الاجتماعية ، لافتاً إلى في حال وجود فرصة للتصحيح ، حتى لو كانت بنسبة 10% ، فإنه سيتخذ هذه الخطوة .

واختتم حديثه أنه يوجد حالات صعب تعديلها، وفي مثل تلك الحالات يتم ترك الجسم ليبني نفسه حتى يتمكن الأطباء من التدخل الجراحي .