تراند اليوم :  عريس يطلق زوجته بعد شهر من زواجهما.. ووالدته تثير الجدل بسؤال غريب عن المهر 

صحيفة الخليج 365: كشفت والدة عريس، عن خلاف نشب بين ابنها وعروسته الذي لم يمضي على زواجهما شهرا ومغادرة الأخيرة المنزل دون أخذ أغراضها بعد طلاقها.

الذهب

وقالت والدة العريس عبر رسالة متداولة، إن زوجة ابنها بعد طلاقها غادرت المنزل وتركت الذهب وجميع عطورها وملابسها في المنزل.

أغراض

وأضافت والدة العريس، أن أهل العروس المطلقة اتصلوا وطلبوا منها تسليم جميع أغراضها التي تركتها ابنتهم في المنزل.

المهر

وطرحت الأم القضية على متابعيها بشأن أحقية المهر، مبينة أنها مقتنعة أنه من حق ابنها.

حق

وختمت الرسالة بقولها: رغم إني مقتنعة بأن جميع الأغراض التي تركتها ابنتهم بـ"فلوس ولدي" ولكن حبيت أسألكم.