تراند اليوم : بالفيديو.. المحامي محمد الغامدي يكشف عن أغرب حالات إثبات وفاة المورث حتى يتم توزيع تركته

صحيفة الخليج 365: تحدث المحامي محمد الغامدي، عن الورث وأغرب حالات إثبات وفاة المورث حتى يتم توزيع التركة التي خلفها.

وقال الغامدي عبر برنامج ياهلا، إن أول إجراء لتوزيع الورث هو التحقق من وفاة المورث ويكون من خلال إما وفاته بشكل حقيقي أو متوفي حكما في حادث طائرة أو سفينة.

واستشهد بما حدث عند وفاة شخص في عبارة السلام 98، قائلا: أهله ظلوا سنوات ينتطرونه ولم يعود ولم يجدوا جثته ففي هذه الحالة ترفع قضية في المحاكم ويثبت فقدان هذا الشخص ويستخرج صك بفقدانه فتعد بمثابة شهادة وفاة.

وأوضح أن الشرط الثاني هو التحقق من حياة الوارث بعد وفاة المورث وهذا يحدث في حوادث السيارات، مشيرا إلى أن من الضروري معرفة من توفي قبل من؟ قائلا: فلو شهد مثلا رجال الأمن أن الابن كان حيا بعد وفاة والده في الحادث ورثه، مشيرا إلى أن فرق الدقائق تفرق من يرث ومن لا يرث.

وبين أن الشرط الثالث هو العلم بالجهة الموجبة للإرث بمعنى هل أنت وارث وتنطق عليك الشروط أم لا.