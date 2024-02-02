شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن حلم كل النساء.. ضعي "3 حبات من القرنفل والزنجبيل" على هذه المنطقة من جسمك شاهدي النتيجة المدهشة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هناك العديد والكثير من الوصفات التي تبحث عنها السيدات المتزوجة أو المقبلات على الزواج بمعرفه افضل وصفات التي تحافظ على نضاره البشرة وتقوم علامات الشيخوخة والتجاعيد الظاهرة، وتعتبر هذه الوصفة من اهم الوصفات الرائعة التي لها الكثير من الفوائد التي تعمل على زيادة كثافه الشعر وطوله وتعد وصفه زيت الزيتون والقرنفل الوصفات الشهيرة للغايه التي لها العديد والعديد من الفوائد الرائعة التي تعمل هذه الوصف على إنهاء مشكله تفريغ الشعر، وإنهاء التجاعيد من البشرة والظهور مباشره ورائعه الجمال ويمكن لكل سيده تحضيره هذه الوصفة المميزة في المنزل.

وصفة زيت الزيتون والقرنفل

ببعض المكونات ألبسيطة للغايه يمكن تحضير هذه الوصفة للقيام بتحضرها سوف نحتاج إلى هذه المكونات أحضار معلقه متوسطه الحجم من زيت الزيتون ثم أحضار كميه مناسبه من زيت الهند أحضار بعد عيدان القرنفل.

طريقه تحضير وصفه زيت الزيتون مع القرنفل:

أولا احضار معلقة متوسطه من زيت الزيتون ثم إحضار كميه مناسبه من زيت جوز الهند،ثم عيدان القرنفل إحضار أيضا مع معلقة متوسطه الحجم من النشا، ثم نقوم بوضع زيت الزيتون جيدا ثم يتم وضع معلقه صغيره من النشا ويستمر التقليب حتى ذوبان النشا تماما ثم يتم إضافة زيت جوز الهند ويمسك هذا الخليط مع جيدا ثم يوضع على الشعر من بداية فروه الرأس حتى جميع الأطراف مع التركيز على جذور الشعر الحصول على شعر لامع وصحي، وذات كثافه كبيره كما يمكن أن تستخدم هذه الوصفة على البشرة.

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