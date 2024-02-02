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تراند اليوم : شاهد.. جزار مصري يتبنى حملة مقاطعة اللحوم بعد وصول سعر الكيلو لـ 370 جنيه

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صحيفة الخليج 365: تبنى جزار مصري حملة لمقاطعة اللحوم بعد سعر ارتفاع الكيلو ليصل إلى 370 جنيه في الفترة الأخيرة.

وطالب الجزار في مقطع فيديو، من المواطنين بمقاطعة شراء اللحوم بسوهاج، قائلا: "بلاها لحمة لحد ما ترخص" مناشدا المحافظ بالتدخل وعمل إجراءات من شأنها أن تعمل على خفض سعرها.

وتخوف الجزار من استمرار رفع سعر كليو اللحمة لـ 450 مطالبا بمنع تسفير الحيوانات من محافظة سوهاج بالصعيد إلى وجه بحري لأنه السبب في رفع الأسعار.

وناشد بإنقاذ الجزارين والمواطنين البسطاء من جشع التجار، وتفعيل حملة المقاطعة وتدخل المسؤولين لرفع المعاناة عن الجميع.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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