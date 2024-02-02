تراند اليوم : بالصور: الخليج 365 تحسم الجدل وتكشف القصة الحقيقية ل" كبلز الخبر " وسبب مطاردة "البطة كوكي " للقط عند البحيرة

صحيفة الخليج 365:حصلت الخليج 365 على التفاصيل الحقيقية وراء مطاردة "البطة للقط" عند البحيرة في الخبر وسر الصداقة بينهما بعد انتشار فيدوهات تجمعهما ولاقت تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

عاشت بين القطط

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الخليج 365 فإن البطة كانت تعيش مع فتاة في أحد المدن تبعد عن الخبر 1500 كيلو متر وقامت بتربيتها وهي صغيرة وتسميتها "كوكي" وكانت وحيدة مع مجموعة قطط عند الفتاة.

وبعدما كبرت البطة عند الفتاة كانت رغبتها أن تصنع لها عائلة من البط في حديقتها لكنها لم تستطيع فعاشت وحيدة مع القطط.

أعطتها لشقيقها

وفي أحد الأيام قررت الفتاة الاستغناء عنها واعطتها لشقيقها الذي يعمل في مدينة الخبر بعد ما اقترح عليها وضعها مع مجموعة من البط داخل بحيرة عامة في مدينة الخبر.

وقام أخوها فعلا بنقلها لبحيرة لتعيش مع مجموعة البط هناك لكن "كوكي" بسبب أنها تعودت على القطط في صغرها تجنبت البط وصارت تعيش مع القطط في البحيرة.

وتفيد المعلومات بأن سبب تعلق البطة بهذه القطة بالذات هو أن البطة كانت متربية مع قطة تشبه بشكل كبير القطة الموجودة عند البحيرة.

وبعد مانتشرت القصة ذهب أخو الفتاة للتأكد من البطة هي نفسها "كوكي" وفعلا اكتشف أنها هي من خلال خدش وسط منقارها بسبب مشاجرة بين قطة عندما كانت عندها.