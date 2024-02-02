شكرا لمتابعة خبر عن المطلق يوضح حكم التبرع بالأعضاء حيال الحياة أو الموت أو الوفاة الدماغية..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الشيخ عبدالله المطلق الحكم الشرعي في التبرع بالأعضاء حال الحياة أو الموت أو حال الوفاة الدماغية .

وقال المطلق خلال لقائه على «قناة السعودية» : ” إن التبرع بالأعضاء نعمة من نعم الله تعالى على الناس ، والعلم أتاح الاستفادة بالتبرع بالأعضاء ، لافتاً إلى “إذا قلنا أن ذلك لا يجوز فهذا يعني أننا نحرم الكثير من الناس من التبرع لأمهاتهم وآبائهم وأقاربهم “.

كما أضاف أن التبرع بعد الموت سواء كان المتبرع نفسه يسجل بطاقة يقول أنه متبرع بأعضائه بعد الموت ، أو يتبرع أقاربه بالأعضاء ، فهذا أمر أصبح مقبولاً مع تقدم العلم وإدراك الناس بهذا النفع العظيم”.

وأشار إلى : ” الإنسان أمام خيارين إما أن يأخذ هذا العضو ويتبرع به لجسد يحفظه وتدوم به الطاعات مدة طويلة أو يتركه يأكله الدود خلال أقل من أسبوع ، خاصة وأن المجاميع الفقهية ودار الإفتاء المصرية أجازته ” .