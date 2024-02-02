تراند اليوم : شاهد.. 4 لصوص ملثمين ينفذون سطو مسلح على متجر للأطعمة الجاهزة في نيويورك

صحيفة الخليج 365 :ظهر مقطع فيديو عددا من اللصوص الملثمين يقتحمون متجرًا للأطعمة الجاهزة في مدينة نيويورك، ويحتجزون أمين الصندوق تحت تهديد السلاح.

وقالت الشرطة إن اللصوص الأربعة تجولوا حوالي الساعة الثامنة من صباح الأربعاء الماضي وأشهروا مسدسا على عامل من أجل تنفيذ عملية سرقة.

وتُظهر اللقطات التي نشرتها شرطة نيويورك أحد اللصوص وهو يسحب مسدسًا على رجل يبلغ من العمر 57 عامًا يعمل في المتجر، فيما يقوم شركائه في الجريمة بسرقة ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية.

وقالت الشرطة إن الطاقم الملثم أفلت بمبلغ غير محدد من المال ومنتجات التبغ.