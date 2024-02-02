تراند اليوم : بالفيديو.. 'صحفي" يكشف عن جنسية الطالبة التي تعرضت لاعتداء داخل مدرسة في أمريكا.. ومفاجأة بشأن مزاعم أنها سعودية

صحيفة الخليج 365: كشف الصحفي حسين الغاوي، جنسية الطالبة التي تعرضت لاعتداء داخل مدرسة بولاية شيكاغو، بعد مزاعم عن كونها سعودية الجنسية.

بيان السفارة

وأكد على البيان الذي أصدرته السفارة في واشنطن بأن الفتاة ليست سعودية، مشيرا إلى أنها هندية مسلمة.

جنسية الفتاة

وقال الغاوي خلال مقطع فيديو، إنه استعان بزميل له يقيم في الولايات المتحدة، حيث توجه إلى مدرسة "جلينسايد" المتوسطة التي شهدت الحادثة في شيكاغو الأمريكية، وقابل إدارتها

وأضاف الغاوي، إن إدارة المدرسة أكدت وقوع حادثة الاعتداء داخل المدرسة على طالبة هندية مسلمة، مبينًا أنها قدمت إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل نحو شهرين. مزاعم أن الفتاة سعودية وحول مزاعم التي تم تداولها بشأن أن الفتاة سعودية قال: " هذا الأمر يرجع إلى أول صحفية نشرت الخبر في صحيفة شيكاغو قبل أن تنقله فوكس نيوز، وهي تعمل في منظمة كير الإخوانية وانضمت إليها قبل 5 أشهر"، لافتا إلى المنظمة كانت مسجلة على قائمة الإرهاب وتهاجم السعودية فهم يستخدمون كلمة سعودية وسعودي ليتم تداول الخبر على نطاق واسع.

الرد على المسيئين

وردا على المسيئين، قال: " البنت هندية مسلمة، ياللا ورونا شطارتكم على الإعلام الأمريكي وهاجموه مثل ما تهاجمون السعودية". قصة حدثت معه وأضاف، ردا على المسيئين أيضا أقول : "قصة حدثت معي عام 2019، وكنت أصور حلقات جمرة في استديو بنيويورك وكنت جالس مع شخص عربي لاجئ واثنين أمريكان"، مشيرا إلى أن الشخص العربي وصفه ب "المطبل" لأنه يدافع عن بلده.

الابتعاث

وأوضح أنه روى لهم قصة عن الابتعاث، فمجرد الحصول على الثانوية يقدم الشخص على الابتعاث ويتابع أون لاين ويختار الجامعة التي يريدها وعنده وصوله إلى البلد التي اختارها يحصل على تأمين وراتب شهري، وإذا كان معدل درجاته جيد يأخذ راتب إضافي، ومن يريد يحضر دورة يأخذ مبلغ ومكافأة شهر، ومن يريد العودة إلى السعودية في الإجازة الدولة تتحمل تكلفة الطيران كما يتم دفع الراتب والتأمين خلال الإجازة، والزوجة مسموح لها الالتحاق بالبعثة وأن تكون مرافق". لافتا إلى أن الأمريكي استغرب وسأل :"كيف أحصل على الجنسية السعودية"، لافتا إلى أنهم في أمريكا يأخذون قروض لدفع مصاريف الجامعة.