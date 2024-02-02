تراند اليوم : يضم 3 عقارات ومهبطين لطائرات الهليكوبتر .. شاهد: قصر سري لبوتين على الحدود الروسية الفنلندية في أعماق الغابات

صحيفة الخليج 365: كشف مركز "دوسيير"، المختص في تعقب العديد من الأشخاص المرتبطين بالكرملين عن قصر فاره على الحدود الروسية الفنلندية يزعم أنه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

محمي على مدار الساعة

وأظهرت تفاصيل مسربة ولقطات جوية للقصر الواقع على ضفاف خليج ماجالاهتي على بحيرة لادوجا، أنه محمي على مدار الساعة بأسوار من الأسلاك الشائكة وضباط مخابرات وأجهزة تشويش للطائرات بدون طيار.

ويقع المجمع السري في أعماق غابات المنطقة الشمالية من كاريليا، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "تليغراف" البريطانية.

3 عقارات ذو تكلفة عالية

فيما يضم ثلاثة عقارات تُعرف باسم The Barn وThe Fisherman's Hut وThe Garden House.

وأشارت التفاصيل المسربة سابقاً إلى أن العقارات الثلاثة الفخمة مزينة بقطع باهظة الثمن، وأحواض استحمام تبلغ تكلفة الصنبور الواحد فيها 3500 جنيه إسترليني، وأرضية مصنوعة من رخام فيور دي بوسكو الإيطالي بقيمة 85000 جنيه إسترليني.

ويعتقد أن بوتين يسافر إلى القصر مرة واحدة على الأقل في السنة، وفقا للسكان. وخلال زياراته، يتم استبدال الأمن المحلي بموظفي الحرس الفيدرالي، ويتم إغلاق المداخل، والجزر المجاورة.

مهبطان لطائرات الهليكوبتر

وتضم المنازل الثلاثة مهبطين لطائرات الهليكوبتر، والعديد من الأرصفة البحرية، ومزرعة سمك السلمون المرقط، وقطيعاً من الأبقار.

مصنع تخمير

وتضم الأرض أيضاً مصنعاً مجهزاً بمعدات تخمير نمساوية بقيمة 300 ألف جنيه إسترليني تقريباً قادرة على إنتاج مشروب الشعير يومياً، وغرفة شاي في الطابق الثاني تطل على بحيرة لادوجا.

وأظهرت لقطات الطائرات بدون طيار المنشورة جنباً إلى جنب مع التقرير عن شلال، يزعم أنه مسروق من متنزه Ladoga Skerries الوطني، فيما يوجد جسر مرتفع كبير يمكن استخدامه لوضع نظام دفاع جوي في الجزء الخلفي من العقار الرئيسي.