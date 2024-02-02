تراند اليوم : شاهد: شاب يباغت سائق سيارة أجرة ويطلق النار عليه ويفاجئه بعبارة غريبة قبل فراره في تركيا

صحيفة الخليج 365: شهدت مدينة إزمير التركية جريمة نفذها شخص بحق سائق سيارة أجرة بعدما اصطحبه الأخير معه، خوفاً من أن يظل ينتظر في الشارع وسط أجواء فائقة البرودة.

وبدأت القصة وفق ما أظهرت كاميرا معلقة داخل سيارة الأجرة عندما صعد المهاجم من منطقة بوكا بإزمير معطياً السائق تعليمات لكي يتحرك باتجاه منطقة غازيمير حيث وقع الاعتداء.

وفي منطقة غازيمير أطلق الراكب على حين غرة النار على ظهر السائق ثلاث مرات من مسدس بدماء باردة، ثم صفعه، فيما كان يبحث عن شيء ما في السيارة.

أطلق النار عليه 3 مرات وقبيل إطلاق النار، أوقف المهاجم سائق سيارة الأجرة، مشيراً إلى أنه وصل إلى العنوان المطلوب، بعد أن قاده لفترة من الوقت إلى العناوين الخاطئة.

ثم سأله عن الأجرة، ولم يلبث إلا أن أطلق النار عليه ثلاث مرات متتالية، بعد أن تظاهر بأنه يأخذ المال من جيبه

عبارة غريبة عقب ذلك بحث عن شيء ما في السيارة لدقائق ونصح السائق وهو في حالة إغماء قائلاً: "لا تثق في بعض الناس"، بحسب ما نقلت وكالة "Ihlas Haber".