تراند اليوم : مقتل مستشار من الحرس الثوري الإيراني في ضربة إسرائيلية جديدة على دمشق - صورة

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صحيفة الخليج 365 : أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر إيرانية شبه رسمية، بمقتل سعيد علي دادي مستشار من الحرس الثوري في ضربة إسرائيلية بدمشق.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله إن الجيش أسقط عددا من الصواريخ الإسرائيلية التي انطلقت من هضبة الجولان مستهدفة جنوب دمشق، الجمعة.
وقال المصدر: "حوالي الساعة 4:20 من فجر اليوم شنت إسرائيل عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط جنوب دمشق.. وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ إسرائيل وأسقطت بعضها".