تراند اليوم : مقتل مستشار من الحرس الثوري الإيراني في ضربة إسرائيلية جديدة على دمشق - صورة

صحيفة الخليج 365 : أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر إيرانية شبه رسمية، بمقتل سعيد علي دادي مستشار من الحرس الثوري في ضربة إسرائيلية بدمشق.

‏ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله إن الجيش أسقط عددا من الصواريخ الإسرائيلية التي انطلقت من هضبة الجولان مستهدفة جنوب دمشق، الجمعة.